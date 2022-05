Internauci ostro reagują na wyznanie Sylwii Lipki o Janie Klimencie: "Cham i prostak! Swoją kobietę TEŻ TAK UPOKARZASZ?"

Najpierw pokazał to jesienią na finale 12. edycji "TzG", gdy skomentował wygraną Piotra Mroza i Hanny Żudziewicz słowami: "Ch*j im w dupę. No, ja pie*dolę". Do historii show przeszło też jego dziwne zachowanie w jednym z odcinków, gdy wtargnął na parkiet i bełkocząc, wygłosił osobliwe "przemówienie".

Teraz nad wizerunkiem i karierą Klimenta znów zebrały się ciemne chmury. Sylwia Lipka , która brała udział w 11. edycji tanecznego show, opowiedziała na TikToku o sytuacji, jaka spotkała ją podczas nagrań do programu. 25-latka wyznała, że było to niedługo po tym, jak zaczęła wychodzić z anoreksji.

Stary męski szowinista. Swoją kobietę też tak upokarzasz? Zero klasy, zero!; Cham i prostak!; Przeproś Sylwię Lipkę; Gruby to ty może jesteś; Jan "ch*j im w d*pę" Kliment to stary dziad, cham, prostak bez krzty kultury osobistej!; Obrzydliwy jesteś - piszą.