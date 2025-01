TYLKO NA PUDELKU. Grażyna Szapołowska wystąpi w nowej edycji "TzG". Wiemy, ile udało jej się wynegocjować. "Mało kto może liczyć na takie wynagrodzenie"

Tym razem szeregi tanecznego programu stacji Edwarda Miszczaka zasila m.in. Blanka, Magda Mołek, Maciej Kurzajewski, Magda Narożna, Maria Jeleniewska, Michał Barczak czy Cezary Trybański. Do programu w roli tancerki powraca też Agnieszka Kaczorowska , która po tym gdy swego czasu nie chcieli jej tam w roli jurorki, tupnęła nóżką i rozkręciła dramę. Rozżalona zarzekała się wtedy w wywiadach, że przygoda z tym programem jest dla niej skończona i nawet pozwalała sobie na krytykę Czarnej Mamby. Słynna Bożenka z "Klanu" złapała na szczęście (?) oddech, spokorniała i wzięła pod swoje skrzydła Filipa Gurłacza. Widzowie TVP znają go m.in z "Korony Królów" czy "Stulecia Winnych". Najdłużej swój kontrakt negocjowała jednak Grażyna Szapołowska.

Grażyna Szapołowska w "Tańcu z Gwiazdami"

Udało nam się dowiedzieć, że produkcja programu robiła co mogła, by ściągnąć aktorkę na parkiet. W końcu takie nazwisko podbija renomę programu. A ponoć lista jej żądań była długa.

Ona może liczyć nawet na 20 tys. zł. za odcinek, co stawia ją w szeregu najlepiej opłacanych uczestników. To górne widełki i mało kto może teraz liczyć na takie wynagrodzenie - zdradza Pudelkowi osoba z produkcji. Na tym jednak się nie kończy. - Grażyna chciała mieć wpływ na wybór tancerza czy kreacje, w których ma zatańczyć. Mogą być seksowne, bo lubi kipieć seksapilem, ale wszystkie muszą być przez nią zatwierdzone. Jest jeszcze coś, czyli tańce. Poprosiła, by w początkowych odcinkach dostawała same wolne, by móc się powoli rozkręcać - dodaje nasz informator.