Agnieszka Kaczorowska wojuje z internautką zarzucającą jej hipokryzję: "Jeśli moje szczęście panią boli, to proszę OPUŚCIĆ TEN PROFIL"

Obecnie Agnieszka Kaczorowska i jej mąż Maciej Pela przygotowują się do przyjścia na świat ich drugiej pociechy. Nic zatem dziwnego, że muszą poczynić pewne kroki przed tym, jak ponownie zostaną rodzicami. Celebrytka nie wybaczyłaby sobie jednak, gdyby prywatne rozterki pozostawiła poza cyberprzestrzenią i dlatego podzieliła się nimi ze wszystkimi w nowym poście.

W kilkuzdaniowej odezwie do obserwujących Agnieszka poinformowała, że chce się powoli zabierać za organizowanie pokoju dla drugiej pociechy. Zaznaczyła przy tym, że skupia się na wyborze mebli do dziecięcej sypialni i nie ma co zrobić ze wszystkimi rzeczami, na które nagle brakuje jej miejsca. Całość utytułowana "dniem ogarniania", z którego zdała też relację zdjęciową w (prawie) czwórkę.