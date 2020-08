Pewna siebie Agnieszka Kaczorowska wyznaje, że "LUBI PIENIĄDZE" i zdradza swoje aspiracje: "Chcę w przyszłości ZARABIAĆ WIĘCEJ"

Olek 27 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Och tak wszystkie celebryty nagle ciężko pracują. Chodząca reklama, zamyka szkole tańca bo nie chce swoim pieniędzy wywalać. No wybacz Agnieszko tak jest w życiu zwykłego Kowalskiego który ma firmę i wkłada własne pieniądze by ją ratować jak jest co. Widocznie szkoła była do niczego. Wy wszyscy ciężko pracujecie. Ciężko to pracuja na budowie, górnicy, kasjerzy itd. A wy reklamujecie co się da, pokażecie się na ściankach i macie z tego kupę kasy, wakacje x razy w roku, darmowe produkty, ubrania i można by wymieniać i wymieniać. Niesprawiedliwe no ale co w życiu jesy sprawiedliwe. Nie ma co się przejmować docinkami ważne, że zna się swoją wartość i to w jaki sposób się doszło do czegoś. Zdanie innych powinno wlecieć jednym uchem a wylecieć drugim.