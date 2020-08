Zaniepokojona roznegliżowanymi zdjęciami dzieci Agnieszka Kaczorowska grzmi: "To naruszenie praw małego człowieka!"

mili 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

co do zdjec to ok, ale wsadzanie w kostium kompielowy to przesada. mnie jako dziecko puszczali na golasa po plaży i wcale nie "weszło mi to w nawyk" i nikogo to nie dziwilo. to chore jest teraz wciskanie w ramy seksualne doroslych malych dzieci i odebranie im naturalnej swobdy