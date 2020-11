"Wyzwolona" Agnieszka Kaczorowska pozuje topless w "artystycznej" sesji: "Czuję się kobieco i seksownie jak NIGDY WCZEŚNIEJ" (FOTO)

Niestety, w czerwcu wyszło na jaw, że pandemia koronawirusa doprowadziła jej biznes do upadku, o czym Aga poinformowała w poście na Instagramie. Od tego czasu Agnieszka wyraźnie puszczała oko do produkcji show, komentując poczynania niektórych uczestników. W kuluarach mówi się, że jej strategia się opłaciła i możliwe, że już niebawem 28-latka powróci na parkiet TzG .

Nie jest tajemnicą, że przez długie lata Kaczorowska zmagała się z wahaniami wagi, co mocno wpływało na jej obraz siebie. Aktualnie celebrytka może pochwalić się wyjątkowo szczupłą sylwetką (co zresztą robi przy każdej nadarzającej się okazji), wciąż prawiąc o samoakceptacji i "zachowaniu w życiu balansu". W ramach pielęgnowania miłości do samej siebie mama Emilki zdecydowała się na własną rękę zorganizować "odważną" sesję, w której ukazała swoją wyćwiczoną sylwetkę w (niemal) pełnej krasie. Efekty pracy z zaprzyjaźnionym fotografem Kaczorowska pokazała w poniedziałek, publikując dwa czarno-białe zdjęcia topless.