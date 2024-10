Agnieszka Radwańska relacjonuje rajskie wakacje

Taka emerytura to ja rozumiem. Jeszcze przed 40. środki do konca życia są i można się z tego życia cieszyć. Ja przejde po 70tce i jedyne co zyskam to czas na stanie w kolejce w przychodni. Emerytura powinna być podzielona, żeby chociaż 5 lat z tego mieć w młodości. Co mi po czasie na podróże, jak mi lekarz zabroni latać, pływać, pić szampana, a do seksu już nie znajde partnera nawet za dopłatą.