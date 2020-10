Świeżo upieczona mama Agnieszka Radwańska przybywa na spotkanie z siostrą autem za PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH

Kriss68 20 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Co za debilny artykuł ! Dramat ! jeździ autem za 500 tyś. zł. , jakaś bogata ! podatków nie płaci ! a my zwykli wyjadacze nawet na Tipo nie mamy za 46tysięcy zł. ! Komunizm czy co? Ludzie ! Radwańska ciężko na to pracowała to ma , po prostu . To takie nasze , polskie . Niech ktoś doniesie CBA ! Pewnie ukradła ! To by dopiero było , co?