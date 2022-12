Agnieszka Sienkiewicz o świętach i wierze: "Jestem BARDZO DALEKO od Kościoła. Nie po drodze mi z tym, czego uczą z ambony"

Gwiazdy sceptycznie o poglądach Kościoła katolickiego. Coraz częściej mówią "dość"

Nie sposób nie zauważyć, że grono celebrytów, którym nie po drodze z poglądami Kościoła, wciąż się powiększa. O sceptycznym stosunku do nauk wspomnianej instytucji wspominały już m.in. Małgorzata Rozenek , Lara Gessler czy Agnieszka Włodarczyk . Powody bywają oczywiście różne, jednak najczęściej jest to chęć pozostawienia decyzji w rękach ich latorośli oraz brak zgody w kwestiach światopoglądowych i społecznych.

Zbliżają się święta, co z kolei skłoniło do wyznania Agnieszkę Sienkiewicz. Aktorka zorganizowała sesję Q&A z obserwującymi, a jedno z pytań dotyczyło właśnie stosunku do Bożego Narodzenia i samej wiary. Okazuje się, że w wielu sprawach Agnieszka zgadza się ze znanymi koleżankami.