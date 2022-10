Te gwiazdy ODWRÓCIŁY się od Kościoła i tego nie kryją: Margaret, Małgorzata Rozenek, Natalia Kukulska, Natalia Siwiec i inni (ZDJĘCIA)

Andzia 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Sporo kwestii do opisania. Co do zasady praktyki chrztu niemowląt nie znajdziemy w Nowym Testamencie. Chrzest dotyczy osób SWIADOMIE WIERZACYCH które uwierzyły i wyznały Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem, który umarł za ich grzechy. Liczy się nie religia ale osobista wiara w zastępcza śmierć Jezusa na krzyżu. Co do pani Rozenek, to powinna napisać swoją własną biblie, gdzie włoży sobie do niej to co ona uważa za słuszne. Oczywiście to ironia: Biblia jest księga zamknięta z której nic odjąć ani nic dodać nie można. Pewne kwestie są omówione wyraźnie i Bóg dla nikogo tego nie zmieni. Cod o kwestii grzechu pierworodnego, to wszyscy rodzimy się jako grzeszni ludzie, i to można obserwować choćby u dzieci ze ni stad ni z owoad pojawia się kłamstwo, nieposłuszeństwo etc. więc w procesie wychowywania rodzice powinni uczyć dzieci zasad biblijnych.