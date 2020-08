Lara Gessler i Piotr Szeląg TEŻ NIE OCHRZCZĄ DZIECKA! "Wolę żyć jak dobry człowiek niż stwarzać pozory społeczne"

Choć decyzja Majdanów wzbudziła sporo emocji, to nikt chyba nie ma wątpliwości, że jest to świadoma decyzja dwojga dorosłych ludzi i trudno z tym dyskutować. Co ciekawe, wygląda na to, że podobny scenariusz może mieć miejsce w przypadku innej znanej pary. Lara Gessler i Piotr Szeląg twierdzą bowiem, że nie planują chrzcić swojej nienarodzonej jeszcze córki.