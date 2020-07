Wzruszona Magda Gessler rozpływa się nad ciążowym brzuchem Lary: "Nosi w nim córunię" (FOTO)

Obserwatorka 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Zauważyliście, ze w związkach, w których to kobieta jest strona silniejsza, częściej rodzą się córki, natomiast w związkach, w których kobieta jest w jakimś stopniu podporządkowana mężczyźnie, częściej rodzą się chłopcy? Nie jest to żadna naukowa teoria, ale obserwacja rodzin wokół mnie. Czy u Was tez tak jest? :)