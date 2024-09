Agnieszka Włodarczyk pokazała się w 9 RÓŻNYCH fryzurach. Fani już ocenili, w której wygląda najlepiej

Pisze to do wszystkich kobiet w roznym wieku, nasze wlosy(czyt.fryzura) zalezy tylko od nas, od statusy finansowego, od podejscia do zycia, charakteru, otaczajacych nas ludzi i checi bycia zadbana bo jak sa problemy, depresja, brak srodkow do zycia to sie czasem nie chce zyc a co dopiero isc do fryzjera