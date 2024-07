Agnieszka Włodarczyk prezentuje SYLWETKĘ MARZEŃ w 40-stopniowym upale na egzotycznym wyjeździe. "Piasek jak w Krynicy Morskiej" (FOTO)

Anka 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dziewczyny, zdjęcie na pewno pod rasowane plus on jej na pewno daje swoje specyfiki na odchudzanie itd a dodatkowo zapewne ma dostęp do masaży i zabiegów odchudzających i to za darmo. Teraz są takie technologie, że maszynowo można pozbyć się tłuszczu i cellulitu, tylko jest to bardzo drogie. "Gwiazdy" reklamują kliniki, zabiegi i mają je za darmo.