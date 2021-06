Agnieszka Włodarczyk publicznie gani ciekawską internautkę: "Napisalibyście do OBCEJ KOBIETY taką wiadomość?"

Hejże 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Ale o co ta Włodarczykowa się obraza? O to, ze fizjologia sie klania i przy takich upałach cieżarne na ostatniej prostej wyglądaja jak toczacy sie dramat? Wiem, jak to jest i serio, nawet kąśliwe uwagi taksowkarzy pt:" o,widac, ze bedzie dziewczynka, bo wyglada pani strasznie" nie ruszały mnie. Mam lustro i na sile nie zaklinalam rzeczywistosci, jak robia to instagramerki. Najwazniejsze, zeby dziecku bylo w porzadku. A ona po porodzie podpisze kontrakt na straszne pieniądze, zrzuci w tydzien, co przybrala i dalej bedzie mogla sie chwalic, jaka jest piekna i sczupla.