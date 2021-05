Agnieszka Włodarczyk "zachwyca się" urokami ciąży: "Nogi mam opuchnięte JAK BALONY"

Koko 2 godz. temu zgłoś do moderacji 162 10 Odpowiedz

Pani Agnieszko jeśli czyta to Pani proszę sprawdzić czy nie jest to zatrucie ciazowe.. Mnie dopadło w 36 tyg nagle spuchły mi nogi i ręce a wszyscy przecież to normalne jesteś w ciąży..... Nie nie było to normalne. Na szczęście trafiłam na świetnego lekarza który to rozpoznał. Jestem 6 miesięcy po porodzie i nadal walczę z nadciśnieniem. Zdrowia!