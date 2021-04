Agnieszka Włodarczyk raduje się z wyprawki dla dziecka za GROSZE: "Śpioszki 15 ZŁOTYCH"

Lola 🥳🥳 30 min. temu zgłoś do moderacji 85 3 Odpowiedz

No i bardzo dobrze po co płacić majątek za coś co jest na chwile. Niektóre matki wariują! Nie wiem szpan ?! Stroją te dzieci jak na wystawę. Albo ubierają jak dorosłych robią z nich starych malutkich. Nie mówię bo tez nie lubię pstrokacizny ale bez przesady.