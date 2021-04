Agnieszka Włodarczyk snuje refleksje o kupowaniu domu: "NIGDY WIĘCEJ ŻYCIA NA POKAZ"

Zobacz także: Pokąsana Agnieszka Włodarczyk prezentuje bąble: "Mam na ciele smugi, to podobno wcale NIE SCHODZI"

Okazuje się, że Włodarczyk marzy się już rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu i przeprowadzka do kolejnego gniazdka.

...Nie metry, ani życiowe "umilacze" sprawią, że będziesz szczęśliwa - zaczęła swój wywód Aga. Duża powierzchnia bez poczucia, że jest się kochaną, bez poczucia bezpieczeństwa, bez perspektywy rodziny, za to z perspektywą 30 lat oddawania do banku co miesiąc ogromnej sumy pieniędzy sprawia, że czujesz się więźniem. Kiedy sprzedałam po 5 latach te mury, poczułam ulgę... Nigdy więcej życia na wyrost, na pokaz, dla frajdy znajomych, a mojej udręki. Kolejny dom kupiłam już rozsądnie, jest ekonomiczny, przytulny i słoneczny.