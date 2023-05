Agnieszka Włodarczyk WYŁĄCZYŁA opcję komentowania relacji, bo ma dość pytań o Karasia: "Proszę nie wysyłać pierdyliona wiadomości"

Agnieszka Włodarczyk stale wspiera swojego partnera Roberta Karasia , który dąży do pobicia rekordu świata w Ironmanie i obecnie przebywa w Brazylii. Aktorka opowiadała fanom na Instagramie o postępach ukochanego. Jednak ostatnio wyznała, że ma powoli dość niekończących się o niego pytań. Teraz wyłączyła opcję komentowania relacji...

Agnieszka Włodarczyk wyłączyła opcję komentowania. Ma dość pytań o ukochanego?

Aktorka nadal trzyma kciuki za ojca jej dziecka i stara się regularnie informować fanów o jego postępach w zawodach Ironman w Rio De Janeiro. Jednak wygląda na to, że celebrytka straciła już cierpliwość do masy pytań od internautów, o czym poinformowała w najnowszym poście.

Pierwszy raz musiałam wyłączyć komentowanie przy relacjach. Rozumiem ten szał, emocje i zachwyt. Sama jestem pod wrażeniem, tego, co robi Robert, ale ja też mam tu normalne życie i obowiązki. Wrzucam ten post, żebyście mogli spytać, o co chcecie, powymieniać się informacjami, emocjami czy spostrzeżeniami. Odpiszę zgodnie ze swoją wiedzą i w wolnym czasie. Dziękuję - napisała w sieci aktorka.

Włodarczyk odniosła się także do całej sytuacji w swojej relacji, gdzie wyznała, że przez zasypujące ją wiadomości internautów, nie ma czasu na codzienne obowiązki:

Słuchajcie, ja mam ponad 330 tysięcy obserwujących. Każdy coś mi wysyła: "trzymamy kciuki," "powodzenia". To jest miłe, ale w pewnym momencie, jak już ludzie się zaczynają rozkręcać i zaczynają pojawiać się pytania z cyklu: "jakiego oleju używasz?" Na Boga! Ja muszę dziecku zrobić śniadanie. Wstawiłam post o tym, że bardzo proszę nie wysyłać do mnie pierdyliona wiadomości i po prostu jak lawina wczoraj: "jaki jest dystans pętli" i tak dalej. Słuchajcie, naprawdę można to wygooglować - powiedziała zirytowana aktorka.