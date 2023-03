Dramat Agnieszki Włodarczyk w Hiszpanii. Do jej domu wtargnął karaluch: "Miejsce piękne, niby raj, ale SORRY" (ZDJĘCIA)

Agnieszka Włodarczyk musiała zmierzyć się z karaluchem. Emocjonująca relacja celebrytki

Wczoraj w toalecie spotkałam takiego [pokazuje wielkość], nie kłamię, takiego karalucha, którego próbowałam unicestwić i kiedy to zrobiłam klapkiem, to strzelił tak, jak kiedyś z kapiszonów, to był taki huk. On dalej chodził, więc zawołałam Roberta i Robert załatwił sprawę, ale też było ciężko . Okazuje się, że jak karaluchowi utnie się nawet głowę, to on potrafi żyć jeszcze tydzień! - opowiadała zniesmaczona.

Agnieszka Włodarczyk narzeka na życie w Hiszpanii po tym, jak nawiedził ją karaluch

Wiedziałam o tym, że na Kanarach jest plaga karaluchów, ale, że na lądzie, w Hiszpanii? To już był drugi. Więc miejsce piękne, niby raj, ale sorry, jak karaluchy wychodzą z różnych części domu, to nie jest miłe. Gdyby nie to, że te robal roznosi tyle chorób (...), to może bym nawet nie zabijała, ale no niestety... One będą zabijane w tym domu.