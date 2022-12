"Fanka" BURZY SIĘ na kolejny post sponsorowany na profilu Agnieszki Włodarczyk: "Czy wszyscy muszą coś reklamować?!"

Nionka 15 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

Reklama istniała i istnieć będzie. Co w tym dziwnego? Nie rozumiem po co pisać jej takie rzeczy? Nie chcesz, nie obserwuj. Ja obserwuje tylko osoby, które są dla mnie rzetelne, są ekspertami i jak coś polecają, to nigdy się nie zawodzę. Nie obserwuję w ogóle celebrytów od wybielania zębów, majtek i kosmetyków. Mam sprawdzone osoby i wiem, że nigdy nie zareklamują czegoś, co byłoby scamem albo niezgodne z prezentowanymi przez nich wartościami. I według mnie jest to przydatne, bo sama nie mam czasu robić researchu. NO tylko wiadomo, to nie są puste celebryty.