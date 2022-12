Agnieszka Włodarczyk nie stresuje się świętami. "Nieumyte okna? Trudno, zaciągnę rolety"

Przedświąteczne szaleństwo gości w wielu polskich domach. Sprzątanie, gotowanie, kupowanie prezentów w tym czasie udziela nam się najbardziej. W przypadku relacjonujących wszystko na Instagramie celebrytów dzieje się to jeszcze intensywniej, może za paroma wyjątkami, do których z pewnością zalicza się Agnieszka Włodarczyk.

U mnie tym razem zupełny luz. Postanowiłam się nie spinać, że ma być perfekcyjnie. Nieumyte okna? Trudno, zaciągnę rolety. I tak staram się trzymać w domu względny porządek. Niezrobione zakupy? Zrobię na ostatnią chwilę, grunt, że pierogi i uszka zamówione. To było i tak od zawsze moje ulubione danie wigilijne. No dobra zrobię jeszcze podgrzybki w mascarpone. Nie jem aż tyle i nie chcę. Nie lubię też dań, które leżą 3 dni, więc ugotuję coś na bieżąco drugiego dnia - czytamy we wpisie celebrytki.

Z wiekiem zaczyna mnie męczyć ta pogoń za perfekcjonizmem, bo to stresujące i niepotrzebne. Nie o to chodzi w świętach. Bądźmy dla siebie wyrozumiali i dobrzy. Slow down and chill - podsumowała.