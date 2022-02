Agnieszka Włodarczyk z Milanem na rękach wystawia pośladki do zdjęcia (FOTO)

I tak od kilku tygodni Agnieszka Włodarczyk dokłada wszelkich starań, by regularnie raczyć obserwatorów nowym kontentem. Choć celebrytka zdążyła już natrafić na kilka drobnych niedogodności - ostatnio narzekała na przykład na kosmiczne ceny wynajęcia plażowych leżaków - jej pobyt w Dubaju zdaje się być udany. Agnieszka nieustannie udostępnia bowiem na Instagramie kolejne "pocztówki z wakacji", w tym ujęcia lokalnych widoków czy fotografie z bliskimi.

W czwartek Włodarczyk postanowiła podzielić się ze światem zdjęciem w towarzystwie syna. Celebrytka zadbała o to, by rodzinne ujęcie było jak najbardziej oryginalne i zapozowała w negliżu. I tak na instagramowym profilu Agnieszki możemy podziwiać, jak podziwia panoramę Dubaju.

Warto dodać, że zaledwie dzień wcześniej Włodarczyk żaliła się, że w jej zbiorach znajduje się zdecydowanie zbyt mało zdjęć z synkiem. Wygląda więc na to, że postanowiła szybko nadrobić zaległości. Czarno-biała fotografia Agnieszki i Milana zrobiła duże wrażenie na obserwatorach celebrytki. W komentarzach pod jej wpisem nie brakowało wyrazów zachwytu - w tym również komplementów na temat figury 41-latki.

Ale figura; Cudowne zdjęcie; Łaał, ogień; Piękne ujęcie; Odważnie; Tym razem patrzę na Ciebie, a nie na maluszka. Jezu, ależ to jest ładne zdjęcie; Piękna rzeźba, gratulacje, pani Agnieszko; Świetna forma; Wow mamuśka, petarda; Hot mama; Ale ciało!!!; Taka mamuśka na 40. piętrze to jest coś. Idealna; Zjawiskowa; Ale piękne ciało, pośladki cud natury; Aga, jaki ty masz piękny tył!; Taka pupa po ciąży to jest wow! - rozpływali się nad celebrytką internauci.