Dubajski "paragon grozy" Agnieszki Włodarczyk. Wynajęła leżak za 270 złotych!

Agnieszka Włodarczyk, która przed laty zdobyła rozpoznawalność jako aktorka, dziś przede wszystkim "nadaje" z Instagrama. Dla mamy kilkumiesięcznego Milana to media społecznościowe są dziś miejscem pracy. Tam celebrytka dzieli się macierzyńską codziennością. Jak sama przyznała, nie spieszy jej się do powrotu do "normalnej" pracy.