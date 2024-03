Agnieszka Włodarczyk zapozowała na plaży w stroju kąpielowym WARTYM KROCIE. Mąż aktorki zachwycony (FOTO)

Po kilku miesiącach spędzonych w Dubaju Agnieszka Włodarczyk wraz z rodziną przeniosła się do Stanów Zjednoczonych . Małżonkowie zatrzymali się w wynajmowanym domu w Orlando, który oczywiście został skrupulatnie zrelacjonowany w mediach społecznościowych. Cytując słowa klasyka: "Nic nie może przecież wiecznie trwać", dlatego kilka dni temu amerykański sen Włodarczyk dobiegł końca . I chociaż aktorka fizycznie zameldowała się już na polskiej ziemi, to jednak myślami wciąż jest za oceanem.

Agnieszka Włodarczyk zapozowała w stroju kąpielowym

Wszystko wskazuje na to, że aktorkę wzięło na małe wspominki z plaży w Miami. 43-latka pochwaliła się na Instagramie zdjęciem w mocno wykrojonym kostiumie kąpielowym, który podkreślił jej imponującą sylwetkę . Model, w którym zaprezentowała się Włodarczyk pochodzi od luksusowej marki Louisa Ballou i w regularnej cenie kosztuje ponad 1400 złotych ! Agnieszka w relacji na instastories zapewniła jednak, że nabyła go w outlecie w Dubaju, więc zapewne udało się jej dorwać niezłą okazję.

A było tak słonecznie. Za to teraz mam swoje polskie rytuały, spokój i uporządkowane rzeczy. Faworki do chrupania i przyjaciół w zasięgi ręki. Powroty do domu zawsze sprawiają mi ogromną radość - wyznała w opisie do archiwalnego kadru.