Agnieszka Wosińska była gwiazdą "Klanu". Tak dziś wygląda zakonnica Dorota Lubicz. Poznalibyście ją? (ZDJĘCIA)

Katedry 2 miliardy dolarów na śmigłowce które i tak kupimy w USA . Nic za darmo . Chwalą się Amerykanie że dają jakąś kasę. Nic nie dają . Wywołując konflikty zmuszają inne kraje by się zbroily i kupowały u nich. I zapożyczamy się po uszy u nich. Natomiast ich gospodarka się rozwija a pieniądze z pożyczek nawet do nas nie trafiają tylko bezpośrednio do amerykańskich firm zbrojeniowych.ale w mediach krzyczą przekazaliśmy miliardy na pomoc. Jaja sobie z ludzi robicie . Myślicie że ludzie łykną jak pelikany????