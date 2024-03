Agnieszka Woźniak-Starak informuje, jak ma się drama z okładką "Twojego Stylu": "Inspiracja albo MANIPULACJA. Mam wątpliwości"

Agnieszka Woźniak-Starak komentuje "oświadczenie" redakcji "Twój Styl"

Pytacie mnie, jak sytuacja z "Twoim Stylem". No nie, nikt się do mnie nie odezwał, nie powiedział "sorry, może faktycznie nie tak to powinno wyglądać". Gdzieś tylko wstawili to chyba w komentarzach, nie wiem, bo ktoś mi to wysłał, nie mam pojęcia, gdzie to opublikowali, że przecież była to inspiracja, jak zrobić makijaż jak z okładki, więc nie ma problemu. Inspiracja albo manipulacja, nie wiem. Nawet, jeżeli inspiracja, to co? Inspiracja, jak zrobić mój makijaż kosmetykami, których ja z bardzo określonych powodów nie chciałabym firmować moją twarzą - zapytała ironicznie Woźniak-Starak.