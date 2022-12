Agnieszka Woźniak-Starak maszeruje do wartego ponad ĆWIERĆ MILIONA auta, wywijając torebką za 10 TYSIĘCY (ZDJĘCIA)

Agnieszka Woźniak-Starak dołączyła do zespołu prowadzących "Dzień Dobry TVN" we wrześniu 2020 roku. Od tamtej pory dziennikarkę regularnie spotkać można na rogu Marszałkowskiej i Hożej, gdzie mieści się studio śniadaniówki. Za każdym razem celebrytka od stóp do głów fotografowana jest przez paparazzi, a każdy element jej drogocennej garderoby jest później szczegółowo analizowany przez Pudelkowiczów.