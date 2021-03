Agnieszka Woźniak-Starak składa kobietom DOSADNE ŻYCZENIA

Wszelkie święta są dla celebrytów świetną okazją do tego, by pokusić się o kolejny wpis w mediach społecznościowych. Nie inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o 8 marca, gdy to nie tylko w Polsce, ale i w wielu krajach na całym świecie obchodzony jest dzień kobiet. O uczczenie na Instagramie bądź Facebooku święta płci pięknej i "przy okazji" podbicie sobie nieco zasięgów, pokusiło się wiele znanych twarzy. Życzenia złożyło nie tylko spore grono co serdeczniejszych rozpoznawalnych panów, ale i kobiety kobietom.