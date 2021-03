Anna Lewandowska życzy na Dzień Kobiet: "Miejmy czas na czytanie książek"

Monia 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Ja nie mam milionów na koncie, jestem mamą 2 maluchów i prace na pełen etat i mam czas na czytanie książek i oglądanie tv i ćwiczenia i nawet się wysypiam. Nie rozumiem narzekań. Szczęśliwa mama to i szczesliwe dzieci i mąż. Nie trzeba być męczennica, naprawdę jest ok zadbać o siebie, robic to co się lubi.