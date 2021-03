Agustin Egurrola broni surowych ocen w "Dance Dance Dance": "Mogą się OBRAŻAĆ, ZŁOŚCIĆ I TUPAĆ NOGAMI"

Gość 8 min. temu zgłoś do moderacji 7 4 Odpowiedz

Krytyka, a doprowadzenie kogoś do łez i dawanie niesprawiedliwych oceń to różnica panie Agustinie. Zjedz snokersa, bo ci totalnie odbiła sodowa. P.S Pudel, czemu nie wspomnisz o seksistowskich wypowiedziach tego człowieka? Mam zacytować? Wyszedł do Nowak z tekstem, że mu ślinka cieknie jak na nią patrzy, Roksanie powiedział, że po programie będzie kobietką z krwi i kości, a Oldze Lasak, że się robi smuklejsza i atrakcyjniejsza. Naprawdę pudel, chcecie to przemilczeć? To podchodzi pod molestowanie, popieracie to?