Pierwszy odcinek "Dance Dance Dance": kontuzja Anny Matysiak, tango uczestników "Rolnika" i "wiotka" Roksana Węgiel

Program Dance Dance Dance wzbudzał w ostatnich czasie sporo emocji, głównie za sprawą roszad w składzie jurorskim. Z posadą w tanecznym show pożegnali się Anna Mucha i Robert Kupisz zastąpieni przez Joannę Jędrzejczyk i Agustina Egurrolę, którzy taneczne choreografie celebrytów oceniać będą wraz z Idą Nowakowską - jedyną jurorką, której od trzech sezonów udaje się utrzymać w programie.

W piątek w końcu miał miejsce kilkukrotnie przekładany, długo wyczekiwany pierwszy odcinek najnowszej edycji Dance Dance Dance.

Jako pierwsi zaprezentowali się prowadzący Pytania na śniadanie: Małgorzata Opczowska i Robert El Gendy. Ubrani w takie same białe stroje dziennikarze zatańczyli do przeboju zespołu ABBA.

Co jest najważniejsze, w waszych żyłach płynie energia, super start, ale... - zaczęła Ida, następnie dociekając, czy "tancerze" aby na pewno zrozumieli historię przekazaną za pomocą choreografii. Po przepytaniu dziennikarzy obdarowała ich "solidną czwórką".

Nieco bardziej łaskawa była Jędrzejczyk, oceniając choreografię pary na aż 7 punktów. Egurrola zgodził się z kolei z Nowakowską, dodając, że parze brakowało jakości i precyzji. Ocenił ich na 3,5 pkt.

Nogi, nogi, nogi, Nie podbiegacie w tym samym "timingu"... - ubolewał.

Ostatecznie prowadzący śniadaniówkę otrzymali jedynie 14,5 pkt…

Drugą parą, którą zaprezentowała swoje taneczne umiejętności byli Ola Nowak i Damian Kordas.

Dla pary przygotowano choreografię do jednego z utworów The Beatles. Niestety, od początku nie było łatwo, bowiem ani Ola, ani Damian nie słyszeli wcześniej piosenki While my guitar gently weeps...

Brak stóp. Tego zabrakło. To było dosyć ciężkie, ale był klimat… Ale technika… Tego po prostu zabrakło - stwierdził rozczarowany Egurrola, dając instagramerce i wielbicielowi programów telewizyjnych jedynie 4 punkty.

Od Joasi poleciała w stronę duetu "piątka".

Jako trzeci zaprezentowali się Paweł Cieślak i Olga Łasak, którzy zatańczyli do piosenki Enrique Iglesiasa.

Charakter tańców latynoamerykańskich wykonany w stu procentach. Byłeś cały czas w stu procentach facetem! - zachwycał się choreografią do Bailamos w wykonaniu Pawła Egurrola. Docenił też starania Olgi, jednak stwierdził, że "zjadł ją stres". Ostatecznie ocenił parę na "mocne cztery".

Nowakowska z kolei, choć nazwała Pawła "tygrysem", stwierdziła jednocześnie, że jest ofiarą techniki...

Następni zatańczyli Anna Matysiak (znana lepiej jako Ramona z Klanu) i Stanisław Karpiel-Bułecka. Choć podczas treningów Ramona z Klanu nabawiła się kontuzji, dzielnie zatańczyła na parkiecie. Mimo wystosowania na początku kilku komplementów Nowakowska obdarowała parę tak, jak resztę uczestników jedynie 4 punktami. Augustin okazał się być jeszcze mniej łaskawym jurorem, oceniając parę na 3,5 pkt.

Kolejni zatańczyli uczestnicy programu Rolnik szuka żony.

Tango do utworu Jennifer Lopez w wykonaniu Pawła Bodziannego i Marty Paszkin jako pierwszy skomentował "wizjoner tańca", któremu bardzo nie spodobało się tzw. prowadzenie w wykonaniu farmera.

Ty zesztywniałeś i zostawiłeś ją samą! - stwierdził Egurrola, dając parze jedynie 2 punkty.

Niech to będzie twoje pole, twoje gospodarstwo! - dopingowała mało pewnie czującego się na parkiecie Pawła Jędrzejczyk.

Ida zaś kontynuowała rozdawnictwo "czwórek".

Następnie przyszedł czas na Roksanę Węgiel i Oliwię Górniak, które trener nazwał... "wiotkimi". Przyjaciółki zatańczyły do przeboju Intoxicated.

Szacun, dziewczyny. (...) Fajnie, że jesteś taka pokorna, taka normalna - zaczęła, zwracając się do Roxie podekscytowana zawodniczka MMA, ostatecznie obdarowując nastolatki najwyższą notą - 10 punktami.

Zachwycony młodą piosenkarką był też Augustin, który jednak jak na wizjonera przystało, miał pewne zastrzeżenia:

To, czego mi troszkę zabrakło, to nie było między wami "connection" - stwierdził, oceniając przyjaciółki na 6 punktów.

7,5 punktami obdarowała zaś nastolatki zaskakująco hojna tym razem Nowakowska.

Podczas gdy w pierwszej części programu zaprezentowano występy duetowe, w których najwyżej uplasowały się Roksana i Oliwka, w drugiej części uczestnicy zaprezentowali się w występach solowych. Jako pierwsza do piosenki Pink zatańczyła Opczowska, która po pląsach na parkiecie otworzyła się na temat synka i bycia "samodzielną" mamą, czym skradła serce Igi, od której dostała 6 punktów.

Następnie przyszedł czas na Nowak, która swoim Don't Cha skradła serce Egurroli.

Była dokładność, była mega kobiecość! Wow - zachwycał się choreograf.

Dobrze oceniła występ Oli też żeńska część jury, dając jej 7 i 7,5 pkt.

Następnie pokazał swoją solówkę rolnik Paweł, a raczej George - mężczyzna zatańczył bowiem do utworu Wham! - Wake Me Up Before You Go-Go.

Szczena mi opadła! - skomentował krótko zachwycony występem farmera Augustin.

Obudziłeś mnie, jestem naładowana teraz! - wtórowała koledze Jędrzejczyk, dając Pawłowi aż 8 punktów.

Jako następna w samodzielnym tańcu pokazała się Olga. Kobieta zmierzyła się z hitem Ariany Grande.

Nie potrafisz złapać ładnej sylwetki. (...) Tańczysz z "żółwiem"... - ocenił niezbyt zadowolony Egurrola.

Przyszedł też czas na solowy występ Węgiel.

Dałaś mega popis! Jak dla mnie nie było błędów - zaczęła Joanna, od której Roksana dostała 7 punktów.

Masz talent, masz dryg do tańca - od takich osób się dużo wymaga. (...) Poszło ci super, ale oczekiwania będą tylko wzrastać. Ode mnie 6 punktów - dodała od siebie Nowakowska.

Egurrola stwierdził zaś, że zdecydowanie bardziej podobał mu się występ piosenkarki w duecie z Oliwią, aniżeli solówka:

Wykonanie było po prostu nudne i szkolne... - ocenił pląsy Roxie, której dał jedyne 4 punkty.

Jako ostatni samodzielnie na parkiecie pokazał się Staszek, tańcząc do hitu Michaela Jacksona. Black Or White w wykonaniu brata Sebastiana nie przypadł do gustu "wizjonerowi".

Zabrakło mi Michaela Jacksona. Zobaczyłem Staszka w tanecznym szale... Absolutnie polski Jackson. Za mało precyzji i finezji - stwierdził, po chwili dodając:

Ale wielkie brawa za odwagę i za zachętę mocne 3,5 pkt!

Ida z kolei była zachwycona ruchami Górala i oceniła go na 6 punktów.

Podsumowując, po solowych występach Roksana i Oliwia utrzymały się na prowadzeniu. Tuż za nastolatkami uplasowali się Ola i Damian. Najgorzej zaś poszło Ani i Staszkowi. W pierwszym odcinku programu nie odpadł jednak nikt.

Jak oceniacie taneczne popisy uczestników 3. edycji Dance Dance Dance? Czy jurorzy byli wobec nich sprawiedliwi?