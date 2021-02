TYLKO NA PUDELKU: Nagrania "Dance Dance Dance" WSTRZYMANE przez koronawirusa!

SOS 20 min. temu zgłoś do moderacji 13 7 Odpowiedz

To brzmi jak jakiś nieprawdopodobny koszmar, ale wszystko wskazuje na to, że władza chce ciągnąć ten bandycki, bezprawny lockdown nawet do maja! Rządzący i ich usłużna telewizja reżimowa kolejny tydzień forsują narrację o tzw. trzeciej fali i dążą do przywrócenia choć trochę poluzowanych obostrzeń. Wczoraj doszło do kulminacji tej propagandy, a minister Niedzielski powiedział wprost: "Prognozujemy apogeum trzeciej fali epidemii w Polsce mniej więcej na przełomie marca i kwietnia na poziomie ok. 10-12 tys. przypadków dziennie." Wygląda na to, że trzecia fala głupoty rządzących nadchodzi nieubłaganie i z Covid-19 będą "walczyć" do ostatniego polskiego przedsiębiorcy. To będzie morderstwo z premedytacją dokonane na polskiej gospodarce, trzeba to mówić wprost. Tysiące firm z wielu branż nie będzie miało szans przetrwać takiego ciosu, tysiące pracowników straci pracę, a wszystko z powodu kompletnej niekompetencji i szaleństwa tej władzy. Trwa bezpardonowe wyniszczanie polskiego życia społeczno-gospodarczego! Pomóż nam zwalczyć nielegalny lockdown, wspólnie uratujmy gospodarkę! 1. Wydrukuj TERAZ kartę ze strony otwieramygospodarke. pl 2. Zbierz podpisy wśród rodziny, znajomych i lokalnych przedsiębiorców 3. Wyślij na adres: Piękna 3/8, 00-539 Warszawa 15 minut twojego czasu może uratować tysiące polskich pracowników i przedsiębiorców! Z