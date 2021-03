Joanna Jędrzejczyk debiutuje w "Dance, Dance, Dance". Widzowie pytają: "Co ma wspólnego z tańcem?"

Joanna Jędrzejczyk karmiła występujących frazesami typu "Ja was zmotywuję, bo naprawdę mi się podobało"; "Wychodząc do walki, chcę pokazać siebie"; "Chciałam zadziałać jak najbardziej motywująco"; Za to, że kocham latino rytmy, daję bardzo mocne 5,5". W pewnym momencie powiedziała o sobie per... "Dżej Dżej", nawiązując do swoich inicjałów, a być może i do filmu z Borysem Szycem, w którym ten zakochał się w nawigacji samochodowej.