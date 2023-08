Agustin Egurrola pokazał córkę. Internauci twierdzą, że 15-letnia Carmen wygląda jak MODELKA! (FOTO)

Największą popularność Agustin Egurrola zyskał dzięki programowi "You Can Dance. Po prostu tańcz", który pierwotnie emitowany był na antenie TVN-u. Po zakończeniu show Agustin sprawdzał się w roli jurora w "Mam Talent", po czym przeszedł do TVP, gdzie ocenia młodych tancerzy w programie "You Can Dance. Nowa Generacja".