Agustin Egurrola pozuje z OJCEM i wyznaje gorzko: "Nasze PIERWSZE święta razem" (FOTO)

Działające w sieci znane twarze nie odpoczywają nawet w Wielkanoc. Wręcz przeciwnie. W tym czasie instagramowe profile gwiazd zalewają tematyczne posty nawiązujące do świąt. Gwiazdy i celebryci ochoczo wrzucają do mediów społecznościowych relacje z przygotowań do wielkanocnego śniadania oraz chwalą się dekoracjami i święconkami.

Agustin Egurrola pokazał tatę. Pokusił się o szczere wyznanie

Agustin Egurrola przez lata nie miał kontaktu z ojcem. Jak wyglądają ich relacje?

Z lokalizacji postu wynika, że Agustin wybrał się z okazji Wielkanocy na Kubę, czyli tam, skąd pochodzi jego ojciec i gdzie on sam mieszkał do piątego roku życia. W jednym z wywiadów 55-latek opowiedział, że do Warszawy przeprowadził się jedynie z mamą. Tata pojawił się w jego życiu, gdy był już dorosłym mężczyzną. Wszak niedawno senior zwrócił się do syna z prośbą o pomoc. Mężczyzna żalił się na problemy ze zdrowiem, a choreograf od razu postanowił mu pomóc. Zabrał go nawet na jakiś czas do Warszawy.