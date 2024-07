Aira Marie Brown w wieku dwóch lat została okrzyknięta "żywą lalką Barbie". Jak dziś wygląda 15-latka? (ZDJĘCIA)

Aira Marie Brown od dziecka zachwycała urodą. Ze względu na kolor włosów i ogromne oczy, porównywana była do lalki Barbie. Nic dziwnego, że jej rodzina postanowiła to wykorzystać i od najmłodszych lat wypychała ją do udziału w konkursach piękności dla dzieci. Dziewczynka brała także udział w profesjonalnych sesjach zdjęciowych. To właśnie praca zdeterminowała całe jej dzieciństwo, nie miała więc czasu na nawiązywanie przyjaźni.