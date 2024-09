Akop i Sylwia Szostakowie jeszcze niedawno próbowali odbudować relacje. Teraz trener DOBITNIE przyznaje: "Nie mam komu kupować kwiatów"

Akop Szostak wraz z żoną Sylwią uchodzili w świecie Instagrama niemalże za wzór małżeństwa. Przypadająca na początek tego roku 10. rocznica ślubu okazała się prawdopodobnie ich ostatnią okazją do wspólnego świętowania miłości, bo kilka miesięcy temu ogłosili, że się rozwodzą.

Zdaje się, że 36-letni trener personalny oswoił się z myślą o utracie dotychczasowej partnerki. Podjęta wspólnie próba odbudowania tego, co stanowiło fundament ich wieloletniej relacji, spełzła na niczym, bo jeszcze nie tak dawno wybrali się razem do Paryża, by "reanimować ich uczucia". Akop nie rzucił się jednak w wir randek, desperacko próbując nawiązać z kimś bliższą relację.