Caroline Derpieński i Sylwia Szostak POKŁÓCIŁY SIĘ o Kubańczyka. "Ty byś chciała, żeby on wyczyścił Twoją muszlę"

Mam wrażenie, że to Derpienska mała nadzieję na polerowanie muszli przez Kubańczyka, przeciez to ona robi aferę że z nim nie zamieszkała, to Karolina ma niezaspokojone potrzeby po swoim starszym panu, i to ona ma skłonności do wymyślonych latynoskich kochanków, do dziś pamiętamy jak wymyśliła że jest z jakimś latynoskim Jackiem, który okazał się niezbyt atrakcyjnym starszym panem spod Sosnowca