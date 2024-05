Akop Szostak jest ZAŻENOWANY propozycjami, jakie dostaje po rozstaniu z Sylwią: "Skończmy ten cyrk:

Akop Szostak przechodzi właśnie życiową rewolucję po wspólnie spędzonych z żoną 10 latach zwieńczonych niedawno ogłoszonym rozstaniem. Sylwia do tej pory nie odniosła się do plotek ujawniających tożsamość jej nowego, znacznie młodszego partnera, którym rzekomo jest Kubańczyk . Pomimo ciągłego podkreślania podjęcia obopólnej decyzji o zakończeniu związku w pełnej zgodzie, internauci jasno dają do zrozumienia kobiecie, że to ona ponosi winę za rozpad pożycia.

W odróżnieniu od wieloletniej lubej trener personalny nie jest w stanie tak szybko podnieść się z uczuciowego dołka. Dopiero niedawno poczynił pierwsze kroki w kierunku porządkowania swoich spraw. Poinformował fanów o przeprowadzce do nowego lokum, w którym jednak na próżno szukać kobiecych akcesoriów. 35-latek póki co nie jest w stanie wypełnić pustki w sercu po odejściu Sylwii.

Akop Szostak narzeka na współczesne formy nawiązywania relacji

A co z rozmową? Poznaniem kogoś? Pójściem na randkę? Moje przemyślenia są takie, że z jednej strony każdy ma prawo robić, co chce, ale z drugiej strony sami siebie okradamy z chwil, które są jednymi z najlepszych w relacji z innym człowiekiem. Nie ważne, czy to będzie tylko znajomość, zauroczenie, ulotna miłość czy naprawdę coś wielkiego. Przeżycia są piękne, gdy są wartościowe. Są wartościowe, gdy szanujemy siebie. Zresztą jaki sens ma seks, jeśli po nim nie zostanie nic. Przeraża mnie, bo kiedyś tak nie było. Wysyłanie takich zdjęć to nie szacunek do siebie. Więc skończmy ten cyrk, nie jestem zainteresowany - skierował apel do pań wykonujących selfie w wyzywających pozycjach.