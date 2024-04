Fan do prężącego muskuły Akopa Szostaka: "Zaraz trafi się jakaś FAJNA OWIECZKA". Tak zareagował (FOTO)

Głośne rozstania to w świecie show-biznesu chleb powszedni. Niektóre są jednak wyjątkowo zaskakujące i tak właśnie było w tym przypadku. Pod koniec marca, po dekadzie małżeństwa, decyzję o zakończeniu miłosnej relacji podjęli Sylwia i Akop Szostakowie. Sportowa para przez lata uważana była za jeden z bardziej zgranych duetów w polskim Internecie. Niegdysiejsi zakochani regularnie pokazywali kulisy swojego małżeństwa w sieci, kreując wśród obserwatorów obraz niemal idealnego związku. Ku zaskoczeniu fanów, fit-influencerka i zawodnik MMA przyznali, że ich rozstanie było wynikiem wielu nieprzepracowanych problemów i nieudanych prób ratowania relacji.

Moje życie zmieni się o 180 stopni. Nie wiem, co mnie czeka i jaki będzie najbliższy okres. Będzie jednak zupełnie inny. Jak widać, życie pisze różne scenariusze. Nie jest to łatwe, ale taką decyzję podjęliśmy. Teraz trzeba się w tym odnaleźć. Myślę, że ostatni raz odniosę się do mojego małżeństwa. Na tym ten temat będę chciał zakończyć, by móc budować życie na nowo. Byliśmy razem wiele lat, zawsze będę darzył Sylwię ogromnym szacunkiem i wieloma uczuciami. Zawsze będzie dla mnie wyjątkowa - podkreślił po rozstaniu Akop Szostak.

Akop Szostak chwali się gołą klatą. Fani komentują

Choć od opublikowania przez Szostaków wpisu o rozstaniu minęły już dwa tygodnie, temat wciąż wzbudza sporo emocji. Zdezorientowani internauci próbują "przetrawić" zaistniałą sytuację i zasypują niegdysiejszą parę komentarzami odnośnie zakończonej relacji. Nie inaczej było, gdy Akop Szostak opublikował w sobotnie popołudnie nowe zdjęcie, na którym chwali się wyrzeźbionym torsem.

A może by tak zrobić formę na Sopot? Ostatni raz startowałem w zawodach sylwetkowych 13 lat temu. Ale to oznaczałoby, że jeszcze musiałbym zbić masę ciała o 5-6 kg w dół. Szukam wyzwań, może to jest ten kierunek i warto wrócić do korzeni - napisał pod zdjęciem.

Akop Szostak nie szuka nowej miłości. Odpowiedział na wpis fana

Jedna z internautek zasugerowała Akopowi, by opuścił Warszawę i poleciał do USA. Trener odpowiedział, że nie widzi sensu tej propozycji, gdyż w Polsce ma pracę i niedawno zaczął kolejne studia. Inny obserwator zostawił w sekcji komentarzy dość osobliwy komplement i stwierdził, że w życiu sportowca na pewno niebawem pojawi się nowa kobieta vel "fajna owieczka". On również doczekał się odpowiedzi.

Nic się nie przejmuj, byku, brzydki nie jesteś. Zaraz trafi się jakaś fajna owieczka - napisał fan Akopa.

Dzięki, ale nie szukam - odpowiedział krótko trener.

Internautka martwi się o Akopa Szostaka. "Bardzo schudłeś"

Pojawił się też komentarz odnośnie wyglądu Szostaka. Fanka trenera stwierdziła, że "bardzo schudł", a jako potencjalny powód tej zmiany wskazała stres.

Bardzo schudłeś. Widać po twarzy. Przy stresie zawsze leci w dół - czytamy w sekcji komentarzy.

Nie jest to prawda. Każdy reaguje na stres inaczej. Nie schudłem od stresu, bo jak już, to zajadam stres. Miałem założenia diety, które zrealizowałem w 200 proc. - sprostował Akop Szostak.

