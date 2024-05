Akop Szostak zafundował sobie nowy tatuaż po rozstaniu z Sylwią. Wymowny? (FOTO)

Banan 32 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

Większej pokazówki niż tatuaż na pół pleców nie widziałam. Codzienne kwiaty nagrywane na insta, to za mało? Zrobię tatuaż na pół metra! Dla mnie to nie „miłość”, tylko zaburznenie, potrzeba kontroli (zawsze mówił o niej „moja żona”, nigdy po imieniu, jakby pokazywał, że do niego należy). Nie wytrzymałabym z takim człowiekiem, który zadusić sobą chce. Zdziwilibyście się, ilu facetów krzyczących o uczuciu, jest w rzeczywistości toksykami. A tutaj cięgi zbiera Sylwia, bo nie była „wylewna”, a on przecież kwiatki nosił. Że taka niewdzięczna i nie doceniła. Aha.