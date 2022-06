Aktorka Joanna Balasz, znana z produkcji TVP, dokonała COMING OUTU! "Jestem dumna z tego, kim jestem i Z KIM JESTEM" (FOTO)

Roksana 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Ludzie niestety kategoryzują się wzajemnie i wkładają do rozmaitych szufladek, czego konsekwencją może być izolacja, jeśli dwie osoby należą do nieodpowiednich kategorii. Jestem wykładowczynią na uniwerku we Wrocku i mam takiego studenta, który często przychodzi na konsultacje i próbuje ze różnych sztuczek: np. chwyta mnie za dłoń i czule masuje jej grzbiet, kładzie rękę na udzie lub na kolanie, patrzy głęboko w oczy, niby słuchając uważnie moich odpowiedzi na pytania, które zadał; wyraźnie się do mnie przymila. A ja pozostaję obojętna na jego zaloty i zachowuję się z rezerwą odpowiednią do mojego stanowiska. Gdybyśmy poznali się w innych okolicznościach (np. na imprezie), to może coś by z tego było. A tak, należymy do innych, niepasujących kategorii i piętrzy się między nami mur socjologiczny. A szkoda. Marzy mi się taki świat, gdzie ludzie mogliby flirtować ze sobą bez względu na wiek, stanowisko, płeć czy kontekst społeczny. I oby cywilizacja i obyczajowość rozwijały się w takim kierunku.