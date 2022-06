Aktorka Justyna Wasilewska dokonała COMING OUTU: "Uwielbiam czas ze swoją dziewczyną"

Zocha 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

A co mnie to, kto z kim. Wiekszosc ludzi jest normalnych i nie trabia co chwila, kogo i jak kochaja... Tylko jakies gwiazdki co chwile mecza innych orientacja swoja czy swoich dzieci. Zszokujcie publicznosc piszac o jakims naprawde ciekawym, innowacyjnym projekcie, pracy tworczej, studiach, nie wiem, czyms inspirujacym i rozwojowym. To wynurzanie sie z seksualnoscia juz sie robi nudne...