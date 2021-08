Aktorzy pozują jak do POLICYJNEJ KARTOTEKI na konferencji serialu "Skazana": Kulesza, Adamska, Topa... (ZDJĘCIA)

Czekam 13 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Kulesza znowu z Czerneckim. Do tego Topa. Super aktorzy. Dawno nie było Wilczaka, a on też jest świetny. Polskie seriale i filmy są bardzo dobre, pod warunkiem że nie pojawiają się w każdym ciagle ci sami aktorzy. Niektóre filmy i seriale zlewają mi się już w jedno. Wszędzie te same twarze, problemy, wnętrza i historie.