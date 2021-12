Alec Baldwin płacze w wywiadzie udzielonym po zastrzeleniu kobiety na planie: "NIE POCIĄGNĄŁEM ZA SPUST"

Gość 18 min. temu zgłoś do moderacji 11 2 Odpowiedz

Teraz będzie jeszcze gorzej.To był wypadek "przy pracy" ktoś nie dopilnował broni .Szukaja kozła ofiarnego.Paskudnie zachowało się tych dwóch którzy nie czekajac na wyjasnienie okoliczności podali aktora do sądu chwytając się wytrycha w postaci niezastosowania się Baldwina zgodnie ze scenariuszem.Jest to o tyle nie wporządku że aktorzy często dodaja swoją interpretację ,pomysły i nigdy efekt końcowy,rola nie wyglada tak jak pierwotnie zakładał scenariusz.Oni o tym wiedzą a mimo to oparli swoje oskarzenia na tej przesłance.Każda okazja jest dobra na to żeby wyciągnąć kasę.Hieny.Już teraz nikt nie pamięta że zginął człowiek.