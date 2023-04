Aleksander Kwaśniewski określa siebie "zjawiskiem erotycznym" i zdradza smaczki z małżeństwa córki: "Jest znakomitą KUCHARKĄ"

Aleksander Kwaśniewski chwali się anegdotą z przeszłości. Jego wyznanie zaskakuje

Teraz Aleksander Kwaśniewski dał się zaprosić do "Trójkąta" Gabi Drzewieckiej i Agnieszki Woźniak-Starak , w którym wytrwale odpowiadał na kolejne pytania prowadzących. W pewnym momencie rozmowa zeszła jednak na pewien temat, który mógł zaskoczyć słuchaczy. Chodzi o anegdotę sprzed lat, którą Kwaśniewski, oczywiście w żartobliwy sposób, wspomina jako dowód na to, że był "zjawiskiem erotycznym" .

To był fakt, który się wydarzył. To była historia z drugiej tury, ja wtedy jeździłem po różnych miejscowościach i zasada była taka, że jestem w trzech, czterech miejscowościach. Krótko, czyli 15-20 minut wystąpienia, jak najwięcej ludzi, jak najwięcej uścisków rąk. I w Kutnie pamiętam, na jakiejś rampie, to było ostatnie spotkanie, było ciemno. Ja miałem taki jasny prochowiec, no i tam tłum stoi i w pewnym momencie ze zdumieniem czuję, że no... - urwał nagle.