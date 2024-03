Aleksandra Domańska POKAZAŁA SYNA! Wybrała się z nim na wakacje (ZDJĘCIA)

Www 21 min. temu zgłoś do moderacji 11 2 Odpowiedz

Skad Ci ludzie maja pieniadze na podróże. Ja podróżuje dwa razy do roku Sindbadem do matki a dla mnie to ogromne koszta. Kilka dni w Jastarni poza sezonem to też wydatek. Tu ciagle widzę każdy podróżuje.