Aleksandra Domańska w końcu pokazała TWARZ SYNA. Ariel to cała mama? (ZDJĘCIA)

Aleksandra Domańska pierwszy raz pokazała twarz syna!

To rozstanie, to zupełnie inna kategoria. Bo to było rozstanie w połogu, to był niezwykły czas dla mnie. Ostatnio też miałam chłopaka i też się rozstaliśmy. I to było o tyle trudne, że on mi powiedział wprost: "Ola, ja się ciebie boję" i to bolało - wyznała Żurnaliście.