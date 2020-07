Aleksandra Domańska STRACIŁA główną rolę w serialu przez KRÓTKIE WŁOSY i podejrzenia o biseksualizm!

Oto ostatnie moje story na koncie - zaczęła Ola. Czasem funkcjonuje się w pewnych sytuacjach przez strach przed nieznanym, mimo że całe serce mówi ci, że to nie jest dla ciebie dobre. Trochę jak w związku przemocowym - wciąż go kochasz, ale decydujesz się w końcu wybrać siebie. I tak zrobię dziś z tą platformą - dodała.

Aleksandra Domańska kąpie się w jeziorze topless

Dzisiaj dotarła do mnie informacja, że serial, w którym miałam zagrać główną rolę, niekoniecznie będzie moim serialem, bo osoby, które go tworzą, są zmartwione tym, że mam krótkie włosy, a Pudelek pisze o mnie, że jestem biseksualna - wyjawiła. Dzięki tej sytuacji zdałam sobie sprawę, że to kompletnie nie jest mój świat. Zjada mnie to kawałek po kawałku, a cena jest o wiele za wysoka, wręcz skandaliczna - dodała, publikując dodatkowo screen wiadomości.